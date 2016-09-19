زيدان يعادل رقم غوارديولا مع برشلونة

عادل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رقم بيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حقق 16 انتصارا متتاليا مع برشلونة.

وقاد زيزو الفريق الملكي إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي، في الموسم الحالي على حساب مضيفه فريق إسبانيول بفوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، 18 أيلول، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الليغا المحلية، إضافة إلى 12 انتصارا في نهاية الموسم الماضي.

وكان بيب غوارديولا قد حقق هذا الرقم مع برشلونة في عام 2011.

وسيحاول زيدان تحطيم رقم غوارديولا بتحقيق الانتصار رقم 17، عندما يواجه ضيفه فياريال يوم الأربعاء المقبل، وذلك في الجولة الخامسة من الليغا.

وقال زيزو في هذا السياق: “هذ شيء يجعلنا سعداء بطبيعة الحال، لكن ما نريده أكثر من أي شيء آخر هو النقاط الثلاث”… “أنا فخور بما يقدمه اللاعبون، إنهم يلعبون كل ثلاثة أيام ويقدمون أداء لا يصدق”.

وأوضح زيدان فيما يتعلق بغياب النجم كريستيانو رونالدو عن مباراة إسبانيول بسبب التهاب في الحلق، وغياب غاريث بيل بسبب إصابة طفيفة في الفخذ، قائلا: “اللاعبون يريدون اللعب، وهو أمر جيد.. ولكن لا يمكننا تحمل المخاطر بلاعب مهم.ز على الرغم من ذلك أتحدث دائما مع اللاعب أولا”.

ويغرد ريال مدريد في منفرادا في صدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية، بفارق ثلاث نقاط أمام فريقي برشلونة ولاس بالماس صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.