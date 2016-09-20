زيزو يعلن عودة رونالدو وبيل إلى ريال مدريد

كشف المدرب زين الدين زيدان أن الثنائي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل سيعودان إلى صفوف ريال مدريد في مباراته بدوري الدرجة الأولى الاسباني أمام فياريال يوم الأربعاء.

وغاب رونالدو عن انتصار يوم الاحد 2-صفر على اسبانيول بسبب التهاب في الحلق بينما غاب بيل بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز في دوري أبطال أوروبا على سبورتنغ لشبونة.

وأكد زيدان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مواجهة فياريال أن كلاهما بخير وتدربا بشكل طبيعي وهما في كامل الجاهزية.

وبعودة بيل ورونالدو سيستطيع زيدان أن يبدأ بثلاثي الهجوم المفضل لديه والمؤلف من بيل ورونالدو وكريم بنزيمة لأول مرة في مباراة بالدوري هذا الموسم.

لكن المدافع المخضرم بيبي سيغيب بعد إصابته في مباراة اسبانيول بينما لا يزال الحارس كيلور نافاس يتعافى من جراحة في وتر العرقوب.

ويتصدر ريال مدريد الدوري وهو الفريق الوحيد في البطولة الذي فاز بكل مبارياته الاربع الافتتاحية.