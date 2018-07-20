«سابرو» التطوعي يقدم عرض أكيد فينا على أوبرا دمشق

خاص – تقرير وتصوير: سوار ديب

قدم فريق “سابرو” التطوعي عرضاً مسرحياً بعنوان «أكيد فينا» في دار الأسد للثقافة والفنون مسرح الأوبرا.

العرض من إشراف الأب برصوم كندو وإخراج محمد شباط، الكاتب المهدي شباط و تمثيل مؤيد الخراط و علا الباشا، وفرقة كورال سابرو.

يذكر أن فريق سابرو هو فريق تطوعي يضم عدد من شبيبة كنيسة مار يعقوب البرادعي في جرمانا، أسسه الأب برصوم كنده في العام 2013، وتم الإشهارعنه في العام 2017.

يساهم سابرو بالعمل في دور الأيتام في مدينة دمشق وريفها، ومع المؤسسات التي تعنى بالمسنين وذو الاحتياجات الخاصة، وإقامة ورشات تدريبية و ورشات عمل ونشاطات هادفة وتنموية للأطفال الوافدين والمهجرين قسراً، ويعني أسم “سابرو” الامل .

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