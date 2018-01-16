ساحر المستديرة يعلن اعتزاله!

قرر النجم البرازيلي رونالدينيو، إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، بعد مسيرة طويلة عاش خلالها لحظات مميزة مع المنتخب البرازيلي وعدد من أهم أندية العالم وفي مقدمتها برشلونة الإسباني.

قرار رونالدينيو نقله شقيقه أسيس وكيل أعماله، في تصريحات لصحيفة “أول سبورت”.

ونقل أسيس على لسان شقيقه القول: “إنه لا يريد أن يلعب كمحترف بعد الآن، وهو أمر تحدثت عنه سابقا، حيث من المقرر أن يكون الاعتزال الرسمي بمباراة وداعية سيتم تنظيمها قريبا”.

وأضاف النجم البرازيلي: “ليس لدي شيء في الوقت الحالي، وبعد كأس العالم سأقرر ما سأقوم به بالتأكيد”.

وخاض النجم البرازيلي الموهوب تجربته الأخيرة في عالم كرة القدم مع نادي فلومينينسي البرازيلي قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت لم يخض أية مباراة رسمية، واكتفى بشغل منصب سفير برشلونة لكرة القدم في العالم.

وبدأ رونالدينيو حياته كلاعب مع نادي جريميو، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الذي لعب معه موسمين، قبل أن يتخذ الخطوة الكبرى في حياته بالانضمام إلى برشلونة عام 2003 ليقضي معه 5 سنوات، ثم انتقل عام 2008 إلى ميلان الإيطالي ليخوض معه 3 مواسم، ومن ثم يقرر العودة للبرازيل واللعب مع فلامينجو لموسم، ثم مع أتلتيكو مينييرو لموسمين، ثم ينتقل إلى كريتارو، قبل الوصول إلى محطته الأخيرة مع فلومينيسي.