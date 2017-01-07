ساحل العاج.. متمردون يحاصرون منزل وزير الدفاع

أفاد شهود عيان أن جنوداً في ساحل العاج، فتحوا النار على منزل مسؤول محلي في مدينة بواكي، بعد وقت قصير من أنباء عن توصل وزير الدفاع لاتفاق إنهاء تمرد بدأ قبل يومين.

وأكد الشهود أن وزير دفاع ساحل العاج، آلان ريشار دونواهي، محاصر داخل ذلك المنزل جراء إطلاق النار، ولا يستطيع العودة إلى العاصمة أبيدجان.

يذكر أن مسؤولا محليا أعلن، في وقت سابق من اليوم، توصل وفد برئاسة وزير الدفاع “دونواهي”، إلى اتفاق لإنهاء تمرد مجموعات من الجنود مستمر منذ يومين.