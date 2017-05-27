سارة فرح بدور “رواء” في قناديل العشاق

خاص – البعث ميديا

تسجل الفنانة السورية سارة فرح حضوراً في الدراما السورية للمرة الأولى، إذ دخلت مؤخراً عالم التمثيل من خلال مسلسل “قناديل العشاق” (نص خلدون قتلان، إخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة سما الفن).

وتؤدي في العمل إحدى الشخصيات الرئيسية وهي “رواء” الفتاة التي تتصف بالطيبة والذكاء، وتتمتع بصوت جميل، دمعتها سخية جدا فتحاول دائماً معالجة أمورها بالبكاء، كما تعتبر من المغنيات الرئيسيات في الماخور الذي تدور فيه معظم أحداث العمل وهي الأقرب إلى “ايف/سيرين عبد النور.

وعن تجربتها الأولى تقول سارة فرح بأن العمل يقدم حالة شائكة في المجتمع وهي “فتيات الهوى”، التي سبق وتم التطرق لهن في الدراما بطريقة تجارية، لكن في “قناديل العشاق” يتم التركيز عليهن من الجانب الانساني، فـ “رواء” هي كأي أنثى لها احاسيسها ومشاعرها وتحتاج لصديق او سند أو زوج، لكن ظروفها الصعبة هي ما أوصلها لما هي عليه.

مشاركة سارة في العمل لن تقتصر على التمثيل فقط وإنما ستؤدي مجموعة من الأغاني وصفتها “بالصعبة” كون “جميعها ستغنى باللغة الفصحى القديمة وتتمحور حول الحب والغزل” إضافة لظهورها في اللوحات الاستعراضية والرقصات التي ستقدم في الماخور.

وعن الجرأة التي تتضمنها الشخصية بينّت الفنانة السورية بأنها تخوفت منها بعض الشيء وفكرت ملياً قبل إعطاء موافقتها النهائية، لكنها بالمقابل أشارت إلى أن حالة الجدل التي تتضمنها الشخصية شجعتها على المشاركة بالعمل “فلا أحب أن أطل بشكل عابر أو كفتاة عادية ضمن قصص مطروحة سابقاً”.

الجدير بالذكر أن “قناديل العشاق” من بطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم سيرين عبد النور، محمود نصر، ديمة قندلفت، خالد القيش، صباح بركات وغيرهم.