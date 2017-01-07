ورشات الإصلاح تدخل نبع الفيجة اليوم.. هل تعود مياه دمشق إلى مجاريها؟

أفادت مصادر خاصة للبعث ميديا أن ورشات الاصلاح ستدخل إلى نبع الفيجة خلال ساعتين من الزمن من ساعة نشر هذا المقال حيث تم الاتفاق على دخول الوفد المكلف بملف التسوية إلى النبع لرفع العلم الوطني للجمهورية العربية السورية على مبنى نبع الفيجة وإخلاء منطقة النبع من المسلحين ليتم بعد ذلك دخول ورشات الإصلاح والصيانة لمباشرة أعمال الإصلاح لما تم تخريبه من نبع الفيجة من قبل المجموعات المسلحة هناك.

وكانت منذ ساعات الصباح وصلت ورشات الصيانة إلى بلدة دير قانون وانتظرت في منطقة رأس العامود ريثما تم التوصل إلى الاتفاق المذكور الذي سيتم بموجبه اصلاح نبع الفيجة واستئناف ضخ المياه إلى دمشق ثم يتم متابعة إنجاز الاتفاق بإخلاء المسلحين الراغبين بمغادرة بلدات وادي بردى وتسوية أوضاع من يرغب بالمصالحة.

وكانت في وقت سابق قد قامت المجموعات المسلحة باستهداف نبع الفيجة وخط إمداد بردى اللذان يغذيان العاصمة دمشق بالمياه في إطار الضغط على الحكومة السورية التي بدأت حملة تطهير لبلدات وادي بردى من مجموعات جبهة النصرة.

خاص-البعث ميديا|| بلال ديب