سافرونكوف: إرهابيو “النصرة” و”الخوذ البيضاء” يحضرون لاستفزازات باستخدام الكيميائي في إدلب

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف وجود تقارير تشير إلى تحضير ارهابيي تنظيم جبهة النصرة وما يسمى منظمة “الخوذ البيضاء” لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في إدلب.

وقال سافرونكوف في جلسة لمجلس الأمن اليوم: إنه تم رصد تحركات مشبوهة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي و”الخوذ البيضاء” الإرهابية في إدلب وبحوزتهم مواد سامة بالتوازي مع استمرار الهجمات الإرهابية في خرق نظام وقف الأعمال القتالية وقصف المناطق السكنية.

وأوضح سافرونكوف أن الاتفاق الروسي التركي حول إدلب يجري تنفيذه بنجاح مشيراً إلى أن الاتفاق لكونه إجراء مؤقتاً لا ينفي مهمة القضاء على الإرهاب في سورية.

ولفت سافرونكوف إلى أنه في حال واصلت المجموعات الإرهابية استفزازاتها ستحتفظ روسيا لنفسها بحق دعم عمليات الجيش السوري الرامية إلى القضاء على البؤرة الإرهابية في إدلب.

وأوضح سافرونكوف أن الجهود مستمرة لإعادة المهجرين السوريين إلى بلادهم وقال: يجب أن نعمل لدعم هذه الجهود وألا نعيقها بحجج مسيسة أو بتوفر أوضاع غير مواتية وهذا هدف المبادرة الروسية لعقد مؤتمر دولي حول المهجرين السوريين.

وحول الوضع في مخيم الركبان أعرب سافرونكوف عن قلقه حيال الوضع الكارثي هناك مؤكداً ضرورة وقف اعتداءات “التحالف الدولي” غير الشرعي.