سافرونكوف: هل يرغب البعض بإبقاء التوتر الذي تؤججه المجموعات الإرهابية في سورية؟

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن الحديث المتكرر في وسائل الإعلام عن وجود عدد محدود فقط من إرهابيي “جبهة النصرة” في الأحياء الشرقية لحلب يعكس الرغبة في استمرار معاناة آلاف المدنيين المحاصرين من هذا التنظيم والجماعات التابعة له.

وقال سافرونكوف خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم، حول الوضع الإنسانى في سورية: “إن شرق مدينة حلب خاضع لسيطرة جماعات إرهابية تابعة لجبهة النصرة ويحكى دائما عن وجود عدد محدود لمقاتليها في وسائل الإعلام وهذا ما يسمح باستمرار هذا الوضع الشاذ في حين أن آلاف المدنيين يعانون الحصار” متسائلا هل يعني ذلك الرغبة في الإبقاء على بؤر التوتر الذي تؤججه المجموعات الإرهابية.

وأعرب سافرونكوف عن قلقه حيال القمع الذي تواجه به مظاهرات المدنيين المطالبين بالحصول على المواد الغذائية من المستودعات التي يسيطر عليها الإرهابيون في الأحياء الشرقية لحلب، لافتا إلى أن هناك اتصالات ثنائية مع الولايات المتحدة تجرى حاليا بهدف التوصل إلى تسوية عادلة.