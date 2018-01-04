سامر كابرو في باكورة أعمال الميلاد ورأس السنة

خاص البعث ميديا – سوار ديب

أحيا الفنان سامر كابرو حفلات الميلاد ورأس السنة ما بين بلده سورية وأوروبا، الانطلاقة كانت من مدينة حلب التي غاب عنها لفترة طويلة فكان الشوق المتبادل مع الجمهور سمة الأمسية حيث حظي باستقبال كبير وغنى سامر لساعات الصباح الأولى مشاركاً الجمهور الغناء والفرح.

المحطة التالية كانت العاصمة دمشق حيث أقام حفلتين بنفس المستوى من الصخب والفن وبعدها غادر إلى أمستردام حيث كان على موعد مع الجمهور لإحياء حفل رأس السنة الميلادية، وكان غنيا ومتميزاً تخلله العديد من أغاني كابرو الشهيرة مثل اللا لا، غنولا غنولا، واي واي منك، بعشق ارضك سورية والعديد من أغاني الفلكلور والطرب حيث أشعل المسرح والجمهور طربا و فرحا متمنيا من الله ان يكون عام جديد سعيد مليء بالحب والسلام للجميع وللوطن.