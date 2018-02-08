سامر كابرو يطلق “طلع خاين”

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

أطلق الفنان السوري سامر كابرو مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “طلع خاين”، اختار فيها اللون العراقي للمرة الأولى.

الأغنية من كلمات وألحان الشاعر العراقي علي صالح وتوزيع مُحب الراوي، وتم تسجيلها في استوديوهات فادي جيجي، وتتحدث عن موضوع الخيانة بين الحبيبين بأسلوب جديد، إذ تجمع في كلماتها ما بين الحالة الدرامية والكوميديا الهزلية.

ومع إطلاق هذه الأغنية، يكون كابرو قد حاكى الجمهور العراقي والعربي من محبين هذا اللون في مختلف بلدان العالم، مستكملا رسالته في الغناء بلهجات ولغات عدة.