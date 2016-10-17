سامسونج تستعد لإطلاق “Chromebook” قريبا

كشفت تسريبات حديثة أن شركة سامسونج ستطلق جهاز Chromebook جديدا خلال الأسابيع القليلة القادمة، بمواصفات متطورة وحديثة، وأشار تقرير من موقع ChromeUnboxed الأمريكية إلى أن هذه التسريبات تم تأكيدها عن طريق العثور على الجهاز ضمن قائمة الأجهزة التى يتم اختبارها.

ووفقا للتسريبات فجهاز Chromebook الجديد سيأتي مع مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك، شاشة تعمل باللمس بدقة 24001600 x بكسل، قياسها 12.3 بوصة و يمكن أن تدور 360 درجة، كما يأتي الجهاز مع 32GB للتخزين، 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي “رام”، بالإضافة إلى قلم للكتابة والرسم والتعامل مع شاشة اجهاز.

واللاب توب الجديد من سامسونج سيأتي مدعوما بتطبيقات الأندرويد، وببطارية يمكنها العمل 10 ساعات، ومن المتوقع أن يكون سعره 499 دولارا.

الجدير بالذكر، أن سامسونج ستركز خلال الفترة القادمة على إنتاج مجموعة من الأجهزة البعدية بعض الشىء عن الهواتف الذكية حتى ينسى المستخدمون فضيحة انفجار هاتفها.