سامسونغ.. استعراض هاتفها القابل للطي

استعرضت سامسونغ في مؤتمر المطورين “SDC” في سان فرانسيسكو هاتفها القابل للطي الذي وعدت المستخدمين بإطلاقه منذ سنوات.

للوهلة الأولى وفي حال رؤيته مطويا من المنتصف، يبدو الجهاز كأي هاتف ذكي عادي بشاشة متوسطة الحجم، لكن عند فتحه على مصراعيه يظهر كحاسب لوحي صغير.

وأوضح المطورون في سامسونغ أن شاشة OLED المرنة التي استخدمت في هذا الهاتف تضاهي بدقتها أفضل شاشات الهواتف الذكية الموجودة حاليا، وبفضل تعاونهم مع الخبراء والمبرمجين في غوغل تمكنوا من تزويد الجهاز الجديد بنظام أندرويد وواجهات بسيطة ستسهل استخدامه، والأهم من ذلك هو أن برمجياته تسمح بإظهار 3 نوافذ للتطبيقات على الشاشة في آن واحد، وهو ما يعرف بميزة “النافذة المتعددة الأنشطة”.

ويأتي الإعلان عن هذا الهاتف بعد أيام من استعراض شركة “Rouyu” الصينية لهاتف “FlexPai‍” الشبيه به، والذي جاء بشاشة بمقاس 7.8 بوصة.