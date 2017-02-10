سامسونغ تشهد احتراقا جديدا

اشتعلت النيران في مساحة صغيرة من مصنع Samsung SDI ، الذي تستخدمه شركة سامسونغ لصناعة بطارياتها في الصين.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية بأن سبب الحريق يعود إلى نفايات المصنع، بما في ذلك البطاريات الفاسدة، وربما يقصد هنا البطاريات التي كان من المفترض استخدامها في هواتف غالاكسي نوت 7.

وعلق مسؤول محلي على الخبر قائلا: “إن المواد التي اشتعلت فيها النيران هي بطاريات الليثيوم داخل ورشة الإنتاج، وبعض المنتجات قيد التصنيع”، ولحسن الحظ تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

والجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان رسميا عن هاتف سامسونغ غالاكسي 8 في حدث خاص سيعقد، يوم 29 آذار، في العاصمة الاقتصادية الأمريكية نيويورك.