سامسونغ تعتزم إطلاق هاتفا قابلا للطي خلال العام الحالي

كشفت تقارير سابقة أن سامسونج تعمل على هاتف ذكي قابل للطي يحمل اسم Galaxy X، ومن المنتظر وصوله في وقت ما بين الربع الثالث والرابع من العام الجاري، إلا أن هناك تقرير جديد أكد هذه المعلومات، موضحا أن الهاتف الجديد سيظهر خلال النصف الثاني من العام.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فذكرت التقارير أن سامسونج ستطلق هاتفين قابلين للطي هما جلاكسي X1 و X1 Plus، وسوف يحمل هذين الهاتفين أرقام النماذج SM-X9000 و SM-X9050 على التوالي، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن الهاتفين يعرفان داخل مصانع سامسونج بـ”مشروع Valley” ومن المنتظر أن يوفرا شاشات عرض بدقة 4K، فضلا عن امتلاكه للعديد من تقنيات التحقق البيومترية بما في ذلك مستشعر بصمات الأصابع وتقنية التعرف على الوجه، فضلا عن تقنية التعرف على قزحية العين.

وعلى ما يبدو أن شركة سامسونج تستعد خلال هذا العام لطرح العديد من المنتجات الراقية بما في ذلك هواتفها القابلة للطي، فضلا عن هاتف جلاكسي S8 بإصداراته المختلفة وهاتف جلاكسي نوت 8، وذلك لتعويض الخسارة الفادحة التي تعرضت لها الشركة خلال العام الماضي مع انفجار نوت 7.