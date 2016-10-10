سامسونغ تقرر وقف إنتاج هاتف “جلاكسي نوت 7”

قالت صحيفة “20 مينيت” الفرنسية اليوم الاثنين، إن شركة سامسونغ المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات، والهواتف الذكية، قررت وقف إنتاج هاتف سامسونغ جلاكسي نوت 7 بعد كثرة حوادث انفجار هذه الطرازات من الهواتف.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، إن الشركة الكورية العملاقة من المتوقع أن تحقق خسارة تتراوح بين واحد أو اثنين مليار دولار بعد هذا القرار، ولكن من ناحية أخرى كان القرار قد أتُخذ بشكل مؤقت فقط حتى يتم الانتهاء من حل المشكلة والبحث فيها بشكل أكثر جدية، كما كان أيضاً بالاتفاق مع السلطات الكورية الجنوبية، وحماية المستهلك الأمريكية والصينية.

جدير بالذكر، أن شركة سامسونغ تلقت ضربة موجعة خلال إطلاق جلاكسي نوت 7 بعد أن كثرت حالات انفجار أو احتراق الجهاز، ما دعاها إلى ارتجاع واستعادة الملايين من الأجهزة حول العالم.