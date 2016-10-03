سامسونغ غالاكسي تطلق شبيهاً بأيفون 7

قد يستغني جهاز سامسونغ غالاكسي إس 8 المرتقب عن مخرج السماعة العادية كما في أيفون 7، وفقا لتسريبات عن مواصفات الهاتف نشرت على موقع PhoneArena.

ووفقا للمصادر يمكن وصل سماعات الرأس السلكية لغالاكسي إس 8 من خلال فتحة USB من نوع C الخاصة بالشحن.

هذا وتعد السمة الرئيسية للهاتف الذكي هي شاشة العرض بحجم 3840×2160، والتي يستطيع المستخدم تغيير دقتها ومساحة عرضها للحفاظ على طاقة البطارية عند الحاجة.

وسيزود الهاتف الذكي بمعالج “إكسينوس 8890 ” ومعالج الرسومات “مالي-G71، إضافة إلى ميزة دعم الواقع الافتراضي. ومن لمرجح أن تصل سرعة وحدة المعالجة المركزية إلى 3 غيغاهيرتز.

ويأتي هاتف غالاكسي إس 8 بإصادرين بشاشات منحنية 5.1 و 5.5 بوصة.

هذا ومن المتوقع أن يتم عرضه في معرض MWC 2017 في برشلونة، والذي سيفتتح في نهاية شهر شباط في العام المقبل.

والجدير هنا بالذكر أن شركة سامسونغ استأنفت بيع الهاتف الذكي غالاكسي نوت 7 في كوريا الجنوبية، بعد أن قامت بإصلاح مشكلة البطارية القابلة للإنفجار.

وعلق المكتب الصحفي للشركة على هذا الخبر قائلا: “نود أن نؤكد للجميع أن نوت 7 يعمل بشكل صحيح ولا يشكل أي تهديد على سلامة المستخدمين”.