“سانا” تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقتها لتعيين 155 موظفا

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا اليوم أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة والاختبار اللذين أعلنت عنهما بتاريخ الـ 31 من آب الماضي للتعاقد مع عدد من المواطنين للعمل لديها في الإدارة المركزية بدمشق وعدد من مكاتبها بالمحافظات.

وحددت الوكالة في إعلانها موعد الامتحان التحريري للمقبولين من المتقدمين إلى المسابقة من الفئتين الأولى والثانية يوم السبت الواقع في الـ 26 من الشهر الجاري.

كما بينت الوكالة أن موعد الاختبار للمقبولين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة سيكون يوم الاثنين الواقع في الـ 28 من الشهر الجاري وذلك في مبنى الادارة المركزية للوكالة بالبرامكة.

وأشارت الوكالة إلى أنه يحق لأي متقدم للمسابقة لم يجد اسمه بين الأسماء المعلن عنها التقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين بالمسابقة والاختبار على موقع وكالة سانا الالكتروني.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أعلنت نهاية آب الماضي عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 155 من المواطنين في وظائف من كل الفئات.