سانشيز على بعد خطوة من مانشستر يونايتد

أصبح التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، على أعتاب الانضمام لمانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن هناك خطوة واحدة تفصله عن الانتقال إلى الشياطين الحمر.
وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن المهاجم التشيلسي أصبح قريبًا من الانتقال لمانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية مع آرسنال، تقضي بانضمام الأرميني هينريك مخيتريان، لاعب الشياطين الحمر للجانرز.
وقال مينو رايولا، وكيل مخيتريان إن الصفقة أصبحت قريبة ولكنها ستعتمد على موافقة النجم الأرميني أولاً لإتمام الصفقة التبادلية.
وتابع: “لقد اقترحت على الناديين انتقال سانشيز لأولد ترافورد، ومخيتريان لملعب الإمارات قبل 6 أسابيع”.
وأشارت “سكاي” إلى أن المنافسة لا تزال مستمرة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي للتوقيع مع اللاعب التشيلي في الأيام القليلة الماضية بعد أن انسحاب مانشستر سيتي من الصفقة.
وعن أسباب طلب الأرميني الرحيل عن مان يونايتد أوضح رايولا: “مشكلة مخيتريان تتعلق بكرة القدم فقط، هو ليس لديه أي مشكلة مع المدرب، المسألة ليست شخصية، لا يزال لديه في عقده موسمين ونصف ولكنه يريد الرحيل”.
وعن فرص موافقة إدارة آرسنال على العرض اختتم: “حتى الآن الفرص منخفضة ولكن الحياة بها الكثير من الانسيابية، إنه عرض رائع للجانرز، خاصة أن الفريق يريد لاعبًا جيدًا وسنه صغير ويمكن الاستثمار فيه فيما بعد، لذا فالأمر يعود له في النهاية”.