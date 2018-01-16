سانشيز على بعد خطوة من مانشستر يونايتد

أصبح التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، على أعتاب الانضمام لمانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن هناك خطوة واحدة تفصله عن الانتقال إلى الشياطين الحمر.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن المهاجم التشيلسي أصبح قريبًا من الانتقال لمانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية مع آرسنال، تقضي بانضمام الأرميني هينريك مخيتريان، لاعب الشياطين الحمر للجانرز.

وقال مينو رايولا، وكيل مخيتريان إن الصفقة أصبحت قريبة ولكنها ستعتمد على موافقة النجم الأرميني أولاً لإتمام الصفقة التبادلية.