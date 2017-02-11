سانشيز ينقذ أرسنال من فخ هال سيتي

عاد فريق أرسنال لسكة الانتصارات، بفوز ثمين وصعب على ضيفه هال سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت بملعب الإمارات، في افتتاح منافسات الجولة الـ 25 من البريمييرليج.

يدين أرسنال بهذا الفوز لمهاجمه أليكسيس سانشيز الذي سجل ثنائية في الدقيقة 34 و93 من ركلة جزاء، ليكسر الجانرز هزائمه في آخر جولتين أمام واتفورد وتشيلسي، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، يقفز بها للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 20 نقطة في المركز 18.

لعب الفريقان بخطة مختلفة، أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال لجأ لطريقته المعتادة 4-2-3-1، وكان فريقه الأكثر استحواذا على الكرة، وسعيًا لتحقيق الفوز، حيث هدد المرمى بعدة تسديدات لفرانسيس كوكلين وأليكس أيوبي.