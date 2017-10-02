“سان بطرسبورغ” تفوز بـ “أوسكار السياحة”

فازت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، للمرة الثالثة على التوالي، بالجائزة الدولية الأوسكار، لتصنيفها كواحدة من أكثر المدن جاذبية للسياح في العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “أوسكار السياحة” التي نظمتها World Travel Awards، في العاصمة الشمالية لروسيا.

وتفوقت المدينة الروسية على عشرات الدول المنافسة، بعد وصولها إلى النهائيات مع روما وفيينا، وجاء التقييم بالاستناد إلى معايير السلامة والبنية التحتية وتطوير سلسلة الفنادق والخدمات وعدد السياح.

ووفقاً لإحصائيات رسمية زار العام الماضي المدينة الروسية نحو 7 ملايين شخص، بينما يتوقع أن يصل هذا العام إلى 7.5 ملايين زائر.