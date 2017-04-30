سبارتاك يجتاز تسيسكا في ديربي موسكو ويواصل زحفه نحو اللقب

قطع سبارتاك خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على جاره وغريمه تسيسكا في ديربي موسكو (2-1)، ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، فقد تقدم البرازيلي لويس أدريانو لسبارتاك بحلول الدقيقة (32)، بينما عادل المدافع الدولي الروسي أليكسي بيريزوتسكي النتيجة لتسيسكا، في الدقيقة (45).

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، أحرز دينيس غلوشاكوف الهدف الثاني لسبارتاك.

تبادل الفريقان بعد ذلك تهديد المرمى والاستحواذ على الكرة، إلا أن تسرع المهاجمين، وتألق الحارسين، حال دون تسجيل مزيد من الأهداف، لتنتهي القمة بنتيجة (2-1) لمصلحة سبارتاك.

وعزز سبارتاك بهذا الفوز صدارته للدوري الروسي برصيد 60 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه تسيسكا، قبل أربع مراحل من نهاية المسابقة.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، خطف أوفا فوزا “قاتلا” من ضيفه أرسنال تولا بهدف نظيف، حمل توقيع ألكسندر سوخوف، في الدقيقة (90).