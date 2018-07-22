سباق الرئاسة في زيمبابوي..الرئيس يستميل الناخبين البيض قبل الانتخابات

ألقى رئيس زيمبابوي “إمرسون منانجاجوا” كلمة أمام مجموعة من الناخبين البيض في محاولة لتحسين العلاقات قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري في 30 تموز الجاري.

ويواصل منانجاجوا (75 عاماً) الذي تولى السلطة في أعقاب انقلاب في تشرين الثاني 2017 حملته الانتخابية استعداداً للانتخابات التي يُتوقع أن تشهد سباقاً متقارباً مع منافسه الرئيسي “نلسون شاميسا” (40 عاماً) قائد حركة التغيير الديمقراطي المعارضة.

وعادة ما يعطي البيض الذين بقوا في زيمبابوي ويُقدرّ عددهم بنحو 30 ألفاً، أصواتهم لحركة التغيير الديمقراطي أو أي حزب معارض آخر في ظل العلاقات المتوترة مع الحزب الحاكم المسمى بـ”الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية”.

ولكن منانجاجوا، الحليف السابق للرئيس السابق روبرت موجابي، تعهد بعلاج الانقسامات العرقية وإنهاء عمليات الاستيلاء على مزارع تجارية مملوكة للبيض بالقوة وهي سياسة قال موجابي إنها تهدف لعلاج الخلل الذي أعقب الحقبة الاستعماري