سبع ابار لمياه الشرب تدخل الخدمة في السويداء

دخلت سبع آبار جديدة لمياه الشرب الخدمة في السويداء الشهر الجاري بعد ان تم اصلاحها وفق ماذكرمدير الموءسسة العامة لمياه الشرب فى المحافظة المهندس / وائل شقير.مشيرا أن الآبار توزعت بواقع ثلاث فى قرى وبلدات/ أم الرمان وعرى وبارك/ وأربع فى مدينة السويداء لافتا الى أن ورشات الصيانة تعمل حاليا فى بئر مصاد المعطلة لاصلاحها ووضعها فى الخدمة قريبا،وبين شقير أن وضع هذه الابار بالخدمة يسهم فى زيادة الوارد المائى للقرى والتجمعات ومدينة السويداء لاسيما بع أن تم خلال الشهرين الماضيين وضع

ثمانى ابار بالاستثمارأيضا بعد اصلاحها شملت بئر محطة الثعلة رقم /12/ وبئر المحطة الثانية غرب مدينة السويداء وست ابار موزعة فى قرى / خربا وخازمة ولاهثة والثعلة والصورة الصغيرة وبكا/، ولفت الى أن الموءسسة استلمت خلال الشهر الجارى تجهيزات لآبار المياه مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بينها ثلاث مضخات غاطسة ولوحات كهربائية يجرى تركيبها حاليا فى مشروع ابار الدياثة.