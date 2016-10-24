سبع قتلى وأكثر من تسعين جريح في انفجار بمبنى في الصين

وقع، اليوم، انفجار في أحد المباني في مقاطعة شنشي وسط الصين، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 94 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن العديد من المباني بما في ذلك المستشفى المجاورة، تضررت وتحطم زجاج النوافذ، كما تضررت بعض السيارات التي كانت على مقربة من الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وأشارت معلومات وردت على لسان سكان محليين، أن الانفجار وقع نتيجة تفكيك عبوة ناسفة، كان يحتفظ بها بطريقة غير شرعية في المبني، ما نتج عنه تدمير المبنى بالكامل جراء الانفجار، وتشكيل حفره بعمق أربعة أمتار وبعرض حوالي خمسة أمتار. وكانت الأنباء الأولية قد تحدثت عن مصرع 6 أشخاص جراء الحادث.