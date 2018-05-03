سبورت.. زيزو يجهز مفاجأة مدوية في الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية عن أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد يتعامل مع مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد الغريم برشلونة يوم الأحد، ضمن الليغا “بشكل مختلف”، وذلك بعد تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم أهمية المباراة ضد برشلونة إلا أنه وفقا لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية عن صحيفة ABC فإن زيدان قد بحث مع عدد من لاعبيه الكبار مثل كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس إمكانية خوض الكلاسيكو بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء.

ويخشى زيدان أن يتعرض أبرز نجومه لاصابات قوية قبل نهائي التشامبيونزليج ضد ليفربول الإنجليزي، يوم 26 أيار الجاري.

وأشارت الصحيفة فيما نقلته، إلى أن زيدان من المتوقع أن يقوم المدرب بإراحة عدد من لاعبيه الذين لديهم مشاكل بدنية مثل لوكا مودريتش وتوني كروس ومارسيلو وماركو أسينسيو ورافائيل فاران وكريم بنزيما.

وأوضحت أن زيدان أيضا قد يقوم بإراحة كيلور نافاس واستبداله بكيكو كاسيا .

من ناحية أخرى من المتوقع أن يدفع المدرب الفرنسي بلاعبين مثل سيبايوس وماركوس يورينتي وثيو هيرنانديز.