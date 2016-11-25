“سبورت”: لاعب واحد ينافس ميسي كأفضل لاعب بالعالم.. ليس رونالدو

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، المقرَّبة من نادي برشلونة، إنه لا يوجد لاعب يمكن مقارنته بنجم الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، إلا مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة على مدار التاريخ.

وأضافت الصحيفة، أن “ليونيل ميسي، هو أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، ولا يمكن أن يقارن بأي لاعب سوى الأمريكي مايكل جوردان، الذي اُختير كأفضل لاعب كرة سلة في التاريخ”.

وأشارت الصحيفة، إلى إنجازات مايكل جوردان، قائلة: “لقد فاز بلقب أفضل لاعب بالدوري الأمريكي لخمس مرات. استطاع أن يحقق 50 نقطة، أو أكثر في 39 مباراة. في سبع مواسم متتالية، استطاع أن يحقق 30 نقطة فأكثر، وحقق الدوري الأمريكي لكرة السلة، مع شيكاغو بولز، 6 مرات”.

وأوضحت الصحيفة، أن “ليونيل ميسي، فيمتلك 5 كرات ذهبية، وهو أكثر من حققها في التاريخ، ومع برشلونة يملك 37 مباراة، حقق فيها ثلاثة أهداف أو أكثر، ناهيك عن تسجيله 40 هدفًا فأكثر في ثمانية مواسم، كما حصد الدوري الإسباني، مع برشلونة 8 مرات”.

وختمت الصحيفة، أن “التأثير الكبير لمايكل جوردان، مع شيكاغو بولز كان واضح الأثر، كما هو الحال مع ليونيل ميسي، مع برشلونة الإسباني”.