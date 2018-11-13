ستة فرق سورية في أولمبياد الروبوت العالمي بتايلاند

تشارك ستة فرق سورية في أولمبياد الروبوت العالمي المقررة إقامتها بمدينة تشانج مي في تايلاند بين 16 إلى 18 الشهر الجاري.

وأولمبياد الروبوت العالمي مسابقة عالمية تنظم في ستين دولة وبمشاركة أكثر من 30 ألف فريق بهدف إتاحة فرصة لقاء الطلاب من جميع أنحاء العالم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتتضمن أربع مسابقات العادية والمفتوحة والخاصة بالكليات والجامعات وكرة القدم.

وقال الممثل الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري أن الفرق الستة المتأهلة هي فريق الهمك بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق “الفئة الجامعية” وفريقان من مدرسة سوا والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في “المشاريع المفتوحة” وثلاثة فرق من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمركز الوطني للمتميزين “المسابقة النظامية”.

يذكر أن سورية حصلت رسميا بداية عام 2015 على عضوية المنظمة الدولية لأولمبياد الروبوت العالمي وأحرزت المركز السادس بنهائيات أولمبياد الروبوت العالمي ضمن المسابقة المفتوحة لفئة الإعدادي في الهند 2016 والمركز الثاني بكوستاريكا 2017 ضمن فئة المشاريع المفتوحة الفئة العليا.