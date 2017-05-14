ستورجن: اسكتلندا تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بدون اليورو بعد استقلالها عن بريطانيا

أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن اليوم عن رغبتها باستقلال بلادها عن بريطانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي لكن دون اعتمادها على اليورو.

وقالت ستورجن في مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية “نريد اسكتلندا في حال استقلت أن تكون عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي لكننا لا نريد الانضمام إلى اليورو” مضيفة لا يمكن إجبار أي دولة عضو في الاتحاد على الانضمام إلى اليورو.

ودعت ستورجن الناخبين الاسكتلنديين إلى التصويت لمصلحة الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه في الانتخابات العامة المقبلة معتبرة أن ذلك “سيضمن بقاء صوت اسكتلندا مسموعا خلال مفاوضات الاستقلال وسيمكنها من الضغط لحجز مكان لها في السوق الموحدة”.