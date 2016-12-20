ستولتنبرغ: الخلافات عميقة بين الناتو وروسيا حيال الملف الأوكراني

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن اجتماع مجلس “روسيا–الناتو” على مستوى المندوبين الدائمين في بروكسل، كان “صريحا وموضوعيا”، مؤكدا أن الحلف لن يعترف بضم القرم إلى روسيا.

وقال ستولتنبرغ في بيان نشره المكتب الصحفي للناتو عقب الاجتماع، الاثنين 19 كانون الأول، إن الأزمة الأوكرانية كانت أول المواضيع في جدول أعمال الاجتماع، مؤكدا أن بين الناتو وروسيا خلافات عميقة حيال الملف الأوكراني.

وجاء في البيان: “أعلن الحلفاء اليوم من جديد تمسكهم بالدعم الحازم لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. إن الحلفاء لا يعترفون ولن يعترفوا في المستقبل بضم القرم غير الشرعي وغير القانوني إلى روسيا”.

ودعا ستولتنبرغ روسيا إلى استخدام نفوذها الكبير للضغط على المسلحين في شرق أوكرانيا، حيث، بحسبه، “وصلت حالات الانتهاك لنظام وقف إطلاق النار إلى المستوى القياسي”.

وأضاف أن الطرفين أجمعا على ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار والاتصال، مشيرا إلى أنه “أثناء فترات التوتر يتسم الحوار بأهمية أكثر من أي وقت مضى”.

وذكر أن روسيا والناتو سيعقدان في فنلندا اجتماع عمل حول سلامة الطيران في منطقة البلطيق، دون توضيح موعد الاجتماع المرتقب.