ستولتنبرغ يدعو لتطوير وتعزيز الحوار مع روسيا لمواجهة الكثير من التحديات

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ اليوم إلى تطوير وتعزيز الحوار مع روسيا وتجنب التوتر معها لمواجهة الكثير من التحديات.

ونقلت رويترز عن ستولتنبرغ قوله في تصريحات للصحفيين قبل جلسة مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الدفاع .. إن “رسالة الناتو تتلخص في أننا نرغب بالحوار مع روسيا” مشيرا إلى أن روسيا من أكبر جيران الحلف وستبقى على هذا الحال.

وشدد ستولتنبرغ على أهمية إجراء حوار مع روسيا وتجنب التصعيد في العلاقات معها وخاصة في فترة ارتفاع وتيرة التوتر بين الجانبين وذلك لمواجهة الكثير من التحديات في مجال الأمن.

وكانت موسكو حذرت حلف الناتو مرارا من مخاطر أي أعمال عدائية يقوم بها في أوروبا الشرقية قرب الحدود الروسية فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن أنشطة الحلف فى جورجيا المتاخمة لروسيا تمثل خطرا كبيرا على الاستقرار والسلام فى المنطقة.