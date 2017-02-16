ستوليتبيرغ: لن نشارك في العمليات العسكرية ضد إرهابيي “داعش” في سورية

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبيرغ مشاركة الحلف في العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ستولتنبيرغ قوله في مؤتمر صحفي إن “الناتو لا يدرس مشاركته في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سورية”.

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن الدعم الذي يقدمه حلف “ناتو” لقوات ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة ” يقتصر على تنفيذ تحليقات طائرات الرصد الجوي من مسافات بعيدة من طراز ” اواكس ” التابعة للحلف قرب الحدود السورية في إطار الأنشطة الاستطلاعية الرسمية وكذلك تدريب ضباط الجيش العراقي”.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي مع عدد من الدول الغربية تزعم من خلاله بأنها تحارب تنظيم ” داعش ” الإرهابي في سورية في حين تؤكد تقارير إعلامية واستخبارية أن ما يقوم به طيران هذا التحالف الذي يرفض حتى الان التنسيق مع الحكومة السورية في محاربة الإرهاب لم يحقق أي فعالية على الأرض بينما تشير تقارير أخرى إلى أن الطائرات الأمريكية كانت تزود إرهابيي “داعش” في عدة مناطق من سورية والعراق بالاسلحة والعتاد المطلوب لمحاربة الحكومتين السورية والعراقية.