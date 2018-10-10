ست جوائز لسورية في مهرجان الإسكندرية الدولي

حققت المشاركة السورية في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الرابع والثلاثين ستَّ جوائز، كانت الأولى نيل فيلم “دمشق حلب” إنتاج المؤسسة العامة للسينما، إخراج باسل الخطيب، سيناريو تليد الخطيب، بطولة دريد لحام جائزة أفضل فيلم، كما نال الفنان دريد لحام جائزة التمثيل الكبرى عن دوره في الفيلم، في حين نال الفيلم السوري “روز” إنتاج شركة إيمار الشام إخراج رشا شربتجي جائزة اتحاد المنتجين العرب، ونالت الفنانة سوزان نجم الدين جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم، كما نال المخرج سيف الشيخ نجيب جائزة أفضل إخراج عن فيلم “خيمة 56” للكاتبة سندس برهوم في مسابقة الفيلم الروائي القصير، لتذهب الجائزة السادسة للفنان غسان مسعود الذي نال جائزة أفضل دور ثانٍ في الفيلم الفلسطيني “كتابة على الثلج” للمخرج رشيد مشهراوي.