سجل وطني لذوي الاحتياجات لحصر نسب الإعاقة

دمشق – حياه عيسى

يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ليؤكد أهمية دعم هذه الفئة وتلبية احتياجاتها وفق قوانين وتشريعات ضامنة، منها القانون/34/ لعام 2004 والمجلس المركزي لشؤون الإعاقة، حيث أشارت أمينة المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خولة حنا إلى وجود العديد من القرارات التي اتخذت خلال عامي 2017-2018 والتي كان لها أثرا كبيرا في خدمة تلك الشريحة وتأمين رعايتهم، بالتزامن مع العمل على إنجاز السجل الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع كل من وزارات الصحة، التربية، التعليم العالي، بهدف تعزيز الخدمات وحصر نسب الإعاقة والإضاءة على كل نوع منها ونوع الخدمات المقدمة لها والكشف المبكر عنها، ورصد التطبيق الفعلي لتوظيفهم.

ولفتت حنا إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم البدء بتطبيق زيادة قيمة الإعانة المالية لأسر الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بنسبة 40% ، إضافة إلى تقديم منح مالية قيمتها 50 ألف ليرة سنوياً للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات و المعاهد الحكومية حيث بلغ عدد المستفيدين منها وفق جداول وزارة التعليم العالي نحو/300/ طالب وطالبة، كما يمكن أن تشمل طلاب الدراسات العليا، بالتزامن مع متابعة تطبيق مساهمة وزارة التعليم العالي بتوفير الكتاب الجامعي مجاناً ومتابعة دراسة مقترح رفع قيمة الطابع المالي للإعاقة.