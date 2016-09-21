سجن عسكري أمريكي مرتبط بـ«داعش» الإرهابي

حكم على عسكري أمريكي وقريب له بالسجن 30 عاماً و 21 عاماً على التوالي لإدانتهما بدعم تنظيم “داعش” الإرهابي والتخطيط لهجوم على منشأة عسكرية في الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام باري جوناس إنه “لو لم تتدخل قوات الأمن كان من الممكن أن يوازي هذا الهجوم هجمات أخرى مستوحاة من تنظيم داعش الإرهابي في باريس أو كاليفورنيا” مشيراً إلى أن المحكوم عليهما هما حسن إدموندز 24 عاما وجوناس إدموندز 31 عاما واللذان أقرا أثناء محاكمتهما في كانون الأول 2015 بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وبدأ حسن إدموندز وهو كان من عناصر الحرس الوطني التابع للجيش الأمريكي في كانون الثاني 2015 التواصل على الإنترنت مع عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي قدم نفسه على أنه عنصر في تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

وأقر حسن بأنه أعطى عميل الـ إف بي آي إرشادات حول “كيفية مقاتلة الجيش الأمريكي وهزمه” وبأنه أبدى استعداده مع ابن عمه لتنفيذ هجوم في الولايات المتحدة.