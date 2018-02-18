سدات مائية لأغراض تجريبية بحثية في السويداء

أحدث فريق مشروع حصاد المياه في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء أكثر من 20 سدة مائية بسعات تخزينية مختلفة لأغراض تجريبية بحثية ضمن موقعين من الأراضي التابعة للمركز.

وأشار رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء الدكتور وسيم محسن في تصريح له اليوم إلى أن هذه السدات تهدف لجمع مياه الأمطار للاستفادة منها بتوفير المياه لبعض النباتات وخاصة الطبية التي تطبق عليها تجارب بالمركز.

ولفت محسن إلى استخدام مجموعة من المكونات الطبيعية والأحجار لتنفيذ السدات فوق سطح التربة مع مراعاة الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة، مشيرا إلى وجود خطة لدى المركز لتنفيذ سدات أخرى في موقع ثالث خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد رئيس المركز أهمية تنفيذ هذا النوع من التجارب نظرا لتناسبها مع ظروف المحافظة وضرورة تشجيع نشرها بما يخدم الأغراض الزراعية.