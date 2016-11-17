سركسيان: أرمينيا تدعم الجهود التي تبذلها روسيا من أجل حل الأزمة السورية

أكد الرئيس الأرميني سيرج سركسيان اليوم دعم بلاده للجهود التي تبذلها روسيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة في سورية.

وقال سركسيان لوكالة سبوتنيك “إن مساعدة روسيا للحكومة السورية بطلب منها أمر نؤيده تماما ولا يمكن أن توجد أي أسئلة هنا فهذا حق مشروع للدولة السورية أن تطلب مساعدة وحق مشروع لروسيا في تقديم هذه المساعدة”.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ30 من أيلول من العام الماضي عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.