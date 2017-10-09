سرّ جديد يخفيه “أبو الهول”

نشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية تقريراً يقول إن مؤرخين بريطانيين اثنين، كشفا عن أن الثقب الذي يقع في رأس تمثال “أبو الهول” في محافظة الجيزة المصرية، يقود إلى سر هائل.

وقالت الصحيفة، في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن: المؤرخين البريطانيين مالكولم هوتون وجيري كانا يعتقدان أن “أبو الهول” الجالس على هضبة الجيزة أمام الأهرام الكبرى قائم على مدينة سرية تحت الأرض، ومن المتوقع أن تكون ثمة عدة أنفاق وممرات تفضي إلى تلك الحاضرة المختفية.

ويوضح المؤرخان، في كتابهما الرابع “أسرار هضبة الجيزة وأبو الهول الثاني”، أن الحديث عن المدينة المختفية أثير لأول مرة في صحيفة “صاندي إكسبريس ” في أيار 1935، مع بدء أعمال حفر للوصول إلى المدينة التي قدر عمرها وقتها بأربعة آلاف سنة.

وأضاف الباحثان، أنهما لم يسمعا شيئاً جديداً عن تلك المدينة منذ ذلك الحين، وقالا إن رأس تمثال “أبو الهول” قد يكون به ثقب يؤدي إلى المدينة الضائعة، مؤكدين أن السلطات المصرية بنت جداراً من الجرانيت قبالة هذا المدخل.

وأشار الأكاديميان إلى أن الباحثين لم يكملوا التحقيق في ما يوجد تحت “أبو الهول”، لاسيما أن الاهتداء إلى خلاصات جديدة قد ينقض كل ما توصلوا إليه خلال السنوات التي مضت، مؤكدين أن رأس أبو الهول قد تغيرت عما بنيت به أول مرة، فالجسم قد بني من الحجر الجيري، أما الرأس فهي منحوتة من مادة آدمية الصنع.