سعر النفط عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها خلال 18 شهرا، اليوم الثلاثاء، بفضل البدء بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 13:54 بتوقيت موسكو (10:54 بتوقيت غرينيتش) ارتفع سعر برميل الخام مزيج “برنت” بنسبة 2.32% ليصل إلى 58.14 دولار، كما صعد سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف بنسبة 2.25% ليصل إلى 54.93 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2015.

وافتتحت أسواق النفط تداولاتها اليوم الثلاثاء بعد أن كانت مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.

وفي يوم الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني بدأ سريان مفعول الاتفاق الذي توصلت إليه “أوبك” وكبار المنتجين من خارجها بشأن خفض الإنتاج والذي أكدت روسيا بأنها بدأت بالفعل بتخفيض إنتاجها منذ يوم الأحد.

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