سفن روسيا عسكرية ترسوا في ميناء “بندر أنزلي” الإيراني

أعلنت الدائرة العسكرية الروسية الجنوبية أن سفينتين عسكريتين روسيتين تتبعان لأسطول بحر قزوين رستا في ميناء /بندر أنزلي/ الايراني شمال البلاد.

ووفقاً لموقع “RT” التي نقلت عن المصدر قوله: ان //السفينة الصاروخية تتارستان والزورق الصاروخي غراد سفياجيسك دخلا ميناء ايرانيا في زيارة غير رسمية//.

وأضاف المصدر العسكري الروسي ان لقاءات ثنائية ستعقد بين البحارة الروس وسلاح البحرية الايراني وكذلك اجراء مسابقات رياضية مع زملائهم من البحارة الايرانيين مشيرا الى ان أن السفينتين ستزوران ميناء /أكتاو/ في كازاخستان.