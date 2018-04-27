سفن روسية تسقط بنجاح صاروخاً مجنحاً خلال تدريبات في بحر اليابان

أسقطت السفينتان المضادتان للغواصات الأدميرال فينوغرادوف والأدميرال تريبوتس التابعتان لأسطول المحيط الهادئء الروسي صاروخا مجنحا خلال التدريبات التكتيكية الثنائية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن إدارة الإعلام التابعة للدائرة العسكرية الشرقية قولها اليوم: إن “طاقمي السفينتين استخدما خلال المناورات منظومة الصواريخ المضادة للطائرات كينجال ونفذا مهام صد هجمات عدو مفترض من الجو وتم إسقاط الصاروخ المجنح بنجاح بعد اكتشاف الهدف واطلاق النار عليه لدى دخوله إلى مجال الدفاع الجوي للسفن”.

وشارك في التدريبات التكتيكية الثنائية في مياه بحر اليابان يوم أمس الطراد فارياغ.