سفيرنا في النمسا يلتقي مع أبناء الجالية السورية في هنغاريا

استعرض سفير سورية في النمسا بسام صباغ مع أبناء الجالية السورية في هنغاريا التطورات في سورية وخاصة في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب والتي سمحت بإعادة الأمن والاستقرار وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم.

وأكد السفير صباغ خلال لقائه للجالية السورية في هنغاريا دورها في توضيح الصورة الحقيقية لما يجري في سورية ومساهمتهم في دعم وطنهم الأم وبشكل خاص في مرحلة إعادة الإعمار,مشدداً على ضرورة تنظيم أبناء الجالية صفوفهم وتوحيد جهودهم وتعزيز التعاون بما يظهر دورهم في هنغاريا ويسهم في خدمة وطنهم الأم.

حضر اللقاء أعضاء منتدى من أجل سورية وأبناء الجالية السورية من أطباء ومهندسين ورجال أعمال وعدد من أعضاء السفارة السورية في النمسا.