سفير أمريكي سابق: بوتين حقق انتصارا خياليا في هلسنكي

اعتبر السفير الأمريكي الأسبق لدى موسكو مايكل ماكفول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق انتصارا خياليا في قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة مومسومولسكايا برافدا فقد كتب ماكفول على صفحته في تويتر اليوم: “الآن حقق بوتين انتصارا خياليا في هلسنكي” واصفا القمة بين الرئيسين بـ “الفظيعة”.

وأشار ماكفول إلى أن مستوى التوقعات بالنسبة لترامب خلال القمة كان ضعيفا وأضاف.. “كل ما كان مطلوبا منه هو إبداء ولو مقاومة ضعيفة إلا أنه فضل عدم إبدائها” معتبرا أن هذا الامر مخيب للأمل.

وردا على تقييم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العالي للقمة قال ماكفول.. هذا “دليل على الاستسلام التام من قبل الولايات المتحدة”.

والتقى الرئيسان بوتين وترامب يوم أمس في العاصمة الفنلندية هلسنكي وبحثا التعاون الاقتصادي بين البلدين ومسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية 2016 وتسوية الأزمة في سورية ونقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا ومواضيع أخرى.