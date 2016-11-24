سفير العراق في تشيكيا: الجيشان العراقي والسوري يخوضان معركة واحدة

أكد سفير العراق في تشيكيا الدكتور وليد شلتاخ ان المعركة التي يخوضها الجيشان العراقي والسوري ضد الإرهاب والتطرف “واحدة ومصيرية”.

وشدد شلتاخ في كلمة له بمنتدى السياسة الدولية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكي المورافي في براغ مساء أمس على ان التضامن مع العراق وسورية في معركتهما المصيرية والمشتركة ضد الإرهاب هو دعم للأمن والسلام والاستقرار في العالم أيضا.

وأعرب عن ثقته بحتمية انتصار الجيشين العراقي والسوري على الإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع البلدين ومن ثم العمل على إعادة المهجرين وإعادة الإعمار.