سفير روسيا الاتحادية: واشنطن تتحمل مسؤولية عرقلة الحل السياسي في سورية

أكد سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر زاسبكين أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تعطيل وعرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية، مبينا أن وجود المجموعات الإرهابية في سورية يتركز بمناطق وجود القوات الأمريكية.

زاسبكين دعا، في حديث تلفزيوني، إلى توحيد كل الجهود للقضاء على الإرهاب في سورية، لافتا إلى أن الأمريكيين يستخدمون مزاعم محاربة الإرهاب للبقاء في سورية .

وأضاف بأن التخفي الأمريكي وراء مزاعم محاربة إرهابيي “داعش” قصة طويلة، وكأنه ديكور معين وهم يتخفون وراء اتهامات وادعاءات للبقاء في سورية، مبينا أن كل الخطوات الأمريكية هي في نفس الإطار وتهدف لوضع العراقيل لمنع الحل السياسي للأزمة في سورية.

كما لفت إلى أن الإرهاب يهدد الجميع ولكن الأمريكيين لا يعترفون بذلك ولا يريدون الاعتراف بحتمية القضاء عليه.