سفير روسيا في لبنان: هدف موسكو القضاء على الإرهاب في سورية ودعم سيادتها

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين أن أهداف روسيا واضحة منذ البداية، وتتمثل بالقضاء على الإرهاب في سورية ودعم سيادتها على كامل أراضيها.

زاسبكين أَضاف، خلال ندوة حوارية في بيروت تحت عنوان “ركائز الدبلوماسية الروسية في المنطقة، أن الأهداف الروسية تكمن أيضا بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، وتحقيق التسوية السياسية للازمة في سورية، لافتا إلى أن الوضع في سورية بات أفضل من السابق.

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة وانسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بين زاسبكين أن موسكو كانت طوال الفترة السابقة تسعى إلى طرح أجندة بناءة في العلاقات الدولية، معربا عن أسفه للمناخ السلبي السائد حاليا والذي يؤثر “بشكل غير مسبوق” على كل التطورات في العالم.

كما أشار إلى أن موسكو حددت منذ عدة سنوات موقفها بأن العالم يمر بمرحلة انتقالية من نظام القطب الواحد إلى التعددية، وهي تبذل جهودا كي تستقر الأوضاع، مؤكدا وجوب إيجاد قواسم مشتركة وإيجاد توازنات بين مراكز القوة في العالم.