سفير روسيا لدى بريطانيا: هدفنا في سورية دعم الجيش العربي السوري

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا الكسندر ياكوفينكو أن العملية العسكرية الروسية في سورية هدفت منذ انطلاقها إلى دعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب مشيرا إلى أن حملات التضليل الإعلامي والأكاذيب المتكررة التي يتم إطلاقها ضد هذه العملية تهدف إلى التغطية على جرائم الإرهابيين وحشد مزيد من الدعم لهم.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الثلاثين من أيلول عام 2015 عملية عسكرية ضد مواقع الإرهابيين في سورية بطلب من الدولة السورية وبالتعاون مع الجيش العربي السوري محققة نجاجات متوالية في ضرب الإرهابيين وشل قدراتهم في حين لم يحقق “تحالف” واشنطن الاستعراضي المخالف للقانون الدولي أي نتائج ملموسة على الأرض رغم بدء عملياته قبل ذلك بكثير.

وأوضح ياكوفينكو في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في عددها اليوم أن محاولات بعض الدول وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا الترويج لإقامة ما يسمى “منطقة حظر جوي” في سورية واستغلال معاناة الشعب السوري إضافة إلى المزاعم المزيفة بشأن استهداف الطيران الروسي المدنيين في سورية تهدف في جوهرها إلى “حشد مزيد من الدعم للإرهابيين وإعطائهم فرصة لاستعادة السيطرة”.