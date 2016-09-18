سقوط المان يونايتد أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

تلقى مانشستر يونايتد الخسارة الثالثة على التوالي في كل المسابقات والثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما فقد ثلاث نقاط بالهزيمة على أرض واتفورد 3-1 يوم الأحد.

وخسر يونايتد على ملعبه في الجولة الماضية أمام غريمه مانشستر سيتي 2-1 قبل أن يخسر على أرض فينوورد 1-صفر في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وافتتح الفرنسي ايتيين كابو أهداف واتفورد في الدقيقة 34 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ماركوس راشفورد ليونايتد من متابعة كرة عرضية أرسلها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش داخل المنطقة لترتطم في أحد المدافعين وتسقط أمام المهاجم الشاب ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وقبل النهاية بست دقائق أعاد البديل الكولومبي خوان كاميلو زونيجا التقدم لأصحاب الأرض بعد مشاركته بدقيقة واحدة بدلا من كابو عندما حول تمريرة عرضية في شباك الإسباني ديفيد دي خيا حارس يونايتد.

وتسبب زونيجا في ركلة جزاء لفريقه إثر عرقلته بواسطة مروان فيلايني داخل المنطقة ليضيف تروي ديني الهدف الثالث لواتفورد.