سقوط طائرة للنظام السعودي في عسير

سقطت طائرة حربية تابعة للنظام السعودي في منطقة عسير جنوب غرب السعودية بعد تنفيذها عدواناً على محافظة صعدة، وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية: إن الطائرة سقطت في منطقة عسير بعد تنفيذها مهمات عدوانية في صعدة.

في الأثناء، استشهد مواطنان يمنيان وأصيب آخرون بجروح إثر غارات شنها طيران تحالف العدوان السعودي على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وأوضح مصدر أمني أن طيران تحالف العدوان شن أكثر من 9 غارات على مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين في قرية الشجن بالمديرية.

كما شنت عشرات الغارات الجوية على مناطق زراعية واسعة في منطقتي المغرس والسويق تمهيداً للتقدّم باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية، حيث يسعى تحالف العدوان إلى تأمين خطوط إمداده البرية في الخط الإسفلتي الرابط بين مدينة الحُديْدة وريفها الجنوبي.

هذا ويتواصل القصف الجوي والبري المكثف على مناطق سكنية وزراعية في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، حيث استهدفت غارات مديريات كِتاف وساقين وسحار شمالي وغربي المحافظة، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا الحدودية المجاورة جنوب غرب المحافظة.

وفي جبهة نِهْم، تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة السيطرة على عدد من المواقع شمال غرب منطقة القَتَب، إثر عملية هجومية للقوات اليمنية المشتركة على مواقع قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي في منطقة المَدْفُون ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، وبحسب مصدر عسكري فإن قوات هادي فشلت باستعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها رغم التعزيزات العسكرية التي وصلت إليها والغارات الجوية المساندة لعلمية التقدم، حيث استهدفت طائرات التحالف بسلسلة غارات جوية منطقتي المَدْفُون والرَزّوة عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، كذلك استهدفت مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.

وإلى جبهة الساحل الغربي، تستمر المواجهات على أشدها بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مع مرتزقة تحالف العدوان في محيط منطقتي السويق والمَغْرس في مديرية التُحَيْتا، وأفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح عدد من قوات التحالف جراء تدمير آليتين عسكريتين كانوا على متنهما بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية في منطقة الفازة الساحلية جنوبي غرب مديرية التُحَيْتا.

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بسقوط عدد من قوات هادي والجيش السوداني بين قتيل وجريح إثر عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على أحد المواقع العسكرية التابعة لهم في جبل الدخان الحدودي بجيزان، بالتزامن مع قصف الجيش واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا معسكراً للقوات السعودية خلف جبال العَقَبَة، وطال القصف الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان مواقع وتحصينات للجيش السعودي في جبل “الإم بي سي” في جيزان السعودية.

كما أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية زحف واسعة لتحالف العدوان السعودي باتجاه الجبل الأحمر في منطقة الشرفة بنجران السعودية.

هذا وقتل وجرح 13 عنصراً من قوات هادي بانفجار شبكة ألغام أرضية استهدفت 3 آليات عسكرية لهم في منطقة صبرين بمديرية الخَب والشّعْف شرقي محافظة الجوف المحاذية للسعودية شرق البلاد.

في غضون ذلك، أكد حكماء وعقلاء محافظة صنعاء باليمن على استمرار الحشد والتعبئة بمواجهة العدوان السعودي، وشددوا في لقاء موسع على أهمية تعزيز الصمود والتصدي للغزاة مهما بلغت التضحيات، ونوهوا بمواقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله المشرفة مع القضية المركزية قضية فلسطين ومظلومية الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار.

وألقيت خلال اللقاء العديد من الكلمات التي أشارت إلى ما يرتكبه العدوان من جرائم ومجازر مروعة بحق الشعب اليمني واستهدافه للنساء والأطفال، وصولاً إلى اختطاف المرتزقة للنساء دون وازع من ضمير وانتهاك سافر للعادات والأعراف الدينية والقبلية.