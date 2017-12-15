سقوط قذيفة صاروخية على مدينة البعث في القنيطرة

اعتدى إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” بقذيفة صاروخية على منازل المدنيين في مدينة البعث بالقنيطرة.

وأفاد مصدر إعلامي في القنيطرة بأن إرهابيين يتحصنون في قرية الحميدية بالريف الغربي للمحافظة استهدفوا بقذيفة صاروخية مدينة البعث وسقطت في حي المساكن العمالية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات ارهابية يتبع معظم أفرادها إلى تنظيم جبهة النصرة الذي يتلقى دعما لوجيستيا واستخباراتيا من كيان الاحتلال الاسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الاهالي في المناطق المجاورة.